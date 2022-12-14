Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Президент самопровозглашенной республики Косово подписал заявку на вступление в ЕС. Об этом пишет «РИА Новости».

Свою подпись под документом поставили глава Косово Вьоса Османи, премьер республики Альбин Курти и спикер «парламента» Глаук Конюфца.



— С сегодняшнего дня 14 декабря имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой — годовщину основания армии Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС, — сказала Османи.

Фото: pixnio.com

Напомним, Россия, как и ряд государств, не признает Косово и считает его территорией Сербии.

В последнее время ситуация в этом районе стала напряженной, из-за чего Косово и Сербия оказались на грани войны. Как заявила глава МИД России Мария Захарова, Евросоюз годами занимался моделированием обострения вокруг непризнанного Косово, подталкивая стороны к конфликту.



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Айрат Назипов