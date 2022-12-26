Легендарный футболист Пеле попрощался с родными — его состояние ухудшается

Состояние легендарного бразильского футболиста Эдсона Арантиса ду Насимента, более известному как Пеле, ухудшилось. Об этом спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в социальных сетях.

— Пеле прощается с семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Семья говорит, что «его состояние все хуже и хуже, — написал Халид.

Напомним, что Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. 82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать.

Фото: wikipedia.org

Пеле родился в 1940 году. Мировую известность обрел, благодаря спорту. Он единственный футболист в истории, который выигрывал чемпионат мира три раза. Также Пеле является лучшим футболистом ХХ века по версии комиссии ФИФА. В 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.

Напомним, в начале декабря трехкратному чемпиону мира по футболу начали оказывать паллиативную помощь, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию.



Айрат Назипов