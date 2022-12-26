В Зеленодольском районе Татарстана открыли бассейн — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В Зеленодольском районе Татарстане в поселке городского типа Васильево открыли бассейн «Волна». На торжественной церемонии присутствовал президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Васильево оставалось в стороне, и к развитию инфраструктуры были вопросы, но последние годы мы внимательно смотрим за этими проблемами. Когда появилась возможность построить бассейн, я предложил Васильево — потому что здесь бассейн востребован, — сказал Минниханов.

Объект построили меньше чем за год. Здесь есть две плавательные чаши. Одна для взрослых, а другая для детей. Также бассейн рассчитан на детей с ограниченными возможностями.

— Вместимость — 56 человек за один расчетный час. Бассейн построен в соответствии с новейшими технологиями. Особенная очистка воды у нас идет. Все учтено до мелочей, — сказала директор бассейна Юлия Буракова.

Бассейн будет работать 12 часов сутки. Как говорят тренеры, в этом комплексе будут готовить юных спортсменов для участия в различных соревнованиях.

Напомним, «Реальное время» писало, что в Зеленодольском районе Татарстана построят микрорайон, индустриальный парк и загородный комплекс за 22 млрд рублей. Идею реализует местная группа компаний MIR Group.



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Айрат Назипов