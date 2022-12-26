В Татарстане после похолодания до -20°С потеплеет до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе похолодает — ночью температуры опустятся до -20 градусов, днем — до -11°С. Однако уже к выходным потеплеет, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 27 декабря, вероятность осадков в Татарстане небольшая. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ночные температуры понизятся до -9... -14 градусов, при прояснениях — до -17°С. Днем ожидается от -7 до -12°С.

Днем в среду, 28 декабря, в крайних западных районах Татарстана возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -11... -16°С, при прояснениях — до -20°С. Днем прогнозируется от -6 до -11 градусов.

В четверг, 29 декабря, в Татарстане ожидаются снег, местами — метель. Ночные температуры составят -6... -11 градусов, на востоке — до -13°С. Днем прогнозируется от -3 до -8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 30 декабря, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -8 до -13 градусов, при прояснениях — до -16°С. Днем температура повысится до -1... -6 градусов.

В субботу, 31 декабря, в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -1... -6 градусов, на востоке до -9°С. Днем потеплеет до -4... +1°С.

В новогоднюю ночь в Татарстане ожидается до +1°С. Синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый. Местами пройдет дождь.

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Татьяна Демина