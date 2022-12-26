За неделю в Татарстане зафиксировали 413 случаев заражения гриппом — в 3 раза больше, чем на прошлой

В Татарстане растет заболеваемость свиным гриппом. За неделю зафиксировано 413 случаев заражения — почти в 3 раза больше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает ГТРК «Татарстан».

— У нас очень много вызовов в поликлинике. Фельдшера даже не успевают обслужить все вызова за один день. Приходится переносить некоторые на следующий день, — отметила заведующая кабинетом медицинской профилактики ГАУЗ «КМУ» Татарстана Екатерина Львова.

Самые распространенные осложнения, возникающие на фоне гриппа, — пневмония, гайморит, отит, менингит и бронхит. При первых симптомах болезни следует незамедлительно обратиться к врачу, а беременным и пенсионерам стоит обратить особое внимание на свое здоровье.

Фото: realnoevremya.ru

При этом в общественных местах вводить масочный режим не планируется. Сейчас он действует лишь в медицинских учреждениях, сообщили в Минздраве республики.

На карантине в Татарстане находится 550 классов. До занятий с начала учебного года не допустили 13 тысяч учеников и педагогов — они не прошли утренний фильтр.

В Набережных Челнах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен практически в два раза. Мэр города Наиль Магдеев порекомендовал горожанам носить средства индивидуальной защиты, ограничить контакты с людьми и соблюдать иные меры профилактики.

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Елизавета Пуншева