Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челнах превышен практически в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен практически в два раза. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 27 711 случаев COVID-19. Уровень заболеваемости в городе выше, чем по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэр Челнов Наиль Магдеев порекомендовал горожанам носить средства индивидуальной защиты, ограничить контакты с людьми и соблюдать иные меры профилактики.

Напомним, с 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике вернули масочный режим.

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Татьяна Демина