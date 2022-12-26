Главное о коронавирусе на 26 декабря: COVID-19 ударил по Apple, новую волну вызвали старые штаммы

Фото: Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 79 человек. Всего на 26 декабря в республике зарегистрировано 192 922 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 189 938 человек, за минувшие сутки — 116. Всего скончались 2 009 татарстанцев, сегодня от коронавируса умер один человек. Госпитализированы 10 человек.



По данным на 25 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 83 человек. Всего в республике было зарегистрировано 192 834 случая COVID-19. Кроме того, 93 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 822 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2008 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.



26 декабря в Татарстане от коронавируса умер еще один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2021 году россияне боялись COVID-19 больше, чем в нынешнем

За последние сутки в России выявили 5 335 случаев коронавируса, выздоровели 5 577 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 769 627, а выздоровевших — до 21 168 975. Госпитализировали за сутки 528 человек. Умерли за сутки 50 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 433 человека.



В 2022 году россияне испытывают большую тревожность из-за спецоперации, чем в связи с мыслями о COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, в рамках «Национального индекса тревожностей» подготовленный агентством КРОС. По информации источника, уровень тревожности россиян, вызванный коронавирусом в 2021 году, был выше.

Фото: realnoevremya.ru

Король и королева Таиланда вылечились от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 657 151 713 раз, 6 679 034 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 374 019). На второй строчке — Индия (44 678 517), на третьей — Франция (39 322 741), на четвертой — Германия (37 211 966), на пятой — Бразилия (36 092 845).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 204). За ними следуют Бразилия (692 652), Индия (530 695), Россия (385 463), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 013).



За время пандемии было сделано 13 103 791 555 инъекций вакцины против коронавируса.

Новую волну COVID-19 вызвали уже известные штаммы, ранее распространившиеся по разным частям мира, а не новые мутации коронавируса. По словам исполнительного директора глобальной базы геномов вируса Питера Богнера, пока нет никаких доказательств, что существует какой-либо новый штамм коронавируса.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) перестала публиковать ежедневную статистику о заболеваемости COVID-19 — она занималась этим три последних года. Как ранее сообщал Reuters, теперь подобную информацию будет передавать китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чистая прибыль американской корпорации Apple в четвертом квартале этого года снизится более чем на 8%. С подобной ситуацией компания сталкивается впервые за 3 года. Как пишет Financial Times, ограничения, вызванные COVID-19, и сильный рост заболеваемости после их снятия привели к тому, что компания столкнулась с нехваткой от 5 до 15 миллионов iPhone.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида, которые ранее заболели COVID-19, выздоровели. По словам врачей, лечение помогло вернуть нормальное состояние королевской чете. Антиген-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас король и королева могут вернуться к исполнению своих обязанностей.

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Антон Гаврилов