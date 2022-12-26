Казань стала одним из городов с самым эффективным управлением

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань признана одним из городов с самым эффективным управлением в 2022 году в России (не учитывались Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — столица Татарстана замкнула тройку лидеров, уступив Тюмени и Салехарду, сообщают «Известия» со ссылкой на ежегодный рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), составленный совместно с вице-президентом Центра политических технологий, доктором политических наук Ростиславом Туровским.



В десятку лучших городов также вошли Набережные Челны — они расположились на шестом месте после Грозного и Ростова-на-Дону. Далее следуют Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Результат рейтинга получают путем сложения показателей политико-управленческого и социально-экономического блоков. В исследовании проанализировали 92 города. В рейтинг пока не включили города новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) из-за отсутствия органов местного самоуправления, отвечающих общероссийским стандартам.

Исследование городского управления в этом году продемонстрировало небольшую положительную динамику уровня его эффективности по сравнению с прошлым годом. Общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, тогда как в прошлом году — 0,52. Средний балл по социально-экономическому блоку вырос с 0,48 до 0,49, вернувшись к показателю 2020 года. В политико-управленческом блоке средний балл увеличился с 0,56 до 0,57.

Татарстан занял второе место в рейтинге соответствия ESG-критериям. К такому выводу пришли авторы исследования НРА и МГУ. Сюда вошли: вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления. По экологическому показателю Татарстан стал лидером, обойдя ближайших преследователей Тюменскую область и республику Саха.

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Маргарита Головатенко