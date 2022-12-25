Скончался экс-главком сухопутных войск Алексей Маслов

Умер спецпредставитель «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству, экс-главком Сухопутных войск Алексей Маслов, об этом сообщили в концерне.



— Сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов, — сказано в сообщении.

Маслов родился в деревне Панское в Курской области. Поступил на службу в армию в 1970 году. В 1974 окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1984 году Военную академию бронетанковых войск, в 1998 году Военную академию Генерального штаба.



Прошел службу в различных должностях от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, эту должность он занял в 2004 году. С 2008 года Маслов был главным военным представителем России при НАТО. Маслов награжден многим наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Маргарита Головатенко