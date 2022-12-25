За сутки в России выявили 6 595 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 6 595 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 624 человека. Всего заболевших по стране выявили 21 764 292 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 25 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 176 человек, всего выздоровевших — 21 163 398 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 52 россиянина, всего от инфекции скончались 393 383 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко