Татарстан выбрался из топ-10 по количеству экономических преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С 5-го места на 11-е

По итогам января — ноября 2022 года Татарстан занял 11-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России по количеству преступлений экономической направленности. Впервые с начала года республика выбралась из десятки лидеров, выяснило «Реальное время».

По итогам января текущего года Татарстан замыкал топ-10. Лидером была Москва, где всего за месяц зарегистрировали 1 218 преступлений экономической направленности. Следом шли Московская область (823), Краснодарский край (778), Санкт-Петербург (618), Самарская область (510), Ростовская область (418), Нижегородская область (406), Дагестан (400) и Башкирия (370).

скриншот портала правовой статистики

Спустя еще один месяц Татарстан «обогнал» соседнюю Башкирию. Республики по итогам января — февраля поменялись местами — Татарстан поднялся на 9-ю, а Башкортостан опустился на 10-ю строчку. Лидером оставалась Москва, где количество выявленных преступлений экономической направленности выросло до 2 250. В Татарстане по итогам первых двух месяцев 2022-го было зарегистрировано 657 таких преступлений.

По итогам первого квартала Татарстан по количеству выявленных преступлений экономической направленности и вовсе замкнул топ-5. За январь — март в республике зарегистрировали 1 211 таких деяний, то есть буквально за месяц их количество выросло почти в два раза. Ее опережали лишь Москва (3 882), Краснодарский край (1 846), Московская область (1 743) и Самарская область (1 439).

скриншот портала правовой статистики

Спустя еще один месяц Татарстан вышел за пределы антитоп-5, уступив Самарской области и опустившись на шестую строчку. Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности за апрель выросло на 409. В совокупности по итогам четырех месяцев в республике насчитывалось 1 620 таких деяний.

Аналогичный расклад сохранился и по итогам января — мая 2022 года — пол количеству выявленных преступлений экономической направленности (1 866) республика по-прежнему занимала 6-е место рейтинга Генпрокуратуры. В первой пятерке были Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области.

По итогам первого полугодия 2022 года количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в Татарстане перешагнуло отметку в 2 тысячи. Несмотря на это, республика в рейтинге не поднялась — по итогам января — июня она продолжала занимать 6-ю строчку. Топ-5 остался практически без изменений — все те же регионы, но в другой последовательности, с традиционным «лидерством» Москвы.

скриншот портала правовой статистики

Не изменилось положение Татарстана в рейтинге и по итогам января — июля. Количество преступлений экономической направленности выросло, но республика все еще удерживала 6-е место. Топ-5 по-прежнему складывался из Москвы, Краснодарской края, Московской и Самарской области и Санкт-Петербурга.

Резко Татарстан опустился в рейтинге по итогам января — августа — сразу на 9-е место. Вперед «вырвались» Ростовская, Нижегородская и Челябинская области. Десятку лидеров по количеству зарегистрированных преступлений экономической направленности замыкала Башкирия.

скриншот портала правовой статистики

По итогам трех кварталов Татарстан опустился на 10-ю строчку. За январь — сентябрь в республике зарегистрировали 2 244 преступления экономической направленности. Вершина рейтинга по-прежнему оставалась за Москвой — 9 083 таких деяния.

Топ-10 Татарстан замыкал и по итогам января — октября. Однако уже спустя месяц республике удалось опуститься на 11-ю строчку. В десятке лидеров по количеству зарегистрированных преступлений экономической направленности находятся Москва, Краснодарский край, Московская и Самарская области, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкирия, Челябинская, Волгоградская и Нижегородская области.

скриншот портала правовой статистики

Количество выявленных преступлений экономической направленности сократилось

За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 477 преступлений экономической направленности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 9%, выяснило «Реальное время».

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, в Татарстане за январь — ноябрь 2021 года зарегистрировали 2 724 преступления экономической направленности. С таким количеством республика занимала шестое место в рейтинге. В топ-5 входили Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом по итогам 2021 года Татарстан в рейтинге регионов по количеству выявленных преступлений экономической направленности занимал 7-е место. За 12 месяцев в республике зарегистрировали 2 905 таких деяний. В лидерах были Москва, Краснодарский край, Московская, Самарская и Ростовская области и Санкт-Петербург. В топ-10 также входили Челябинская и Свердловская области, Ставропольский край.

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Татьяна Демина