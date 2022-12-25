Reuters: Европа сможет только на 40% обеспечивать свои потребности в литии к 2030 году

Европейские страны смогут покрывать максимум 40% своих потребностей в литии к 2030 году, сообщило в пятницу агентство Reuters.



Согласно его данным, в Европе сейчас не добывают ни одного грамма этого ключевого компонента батарей для электромобилей. Пока озвучиваются лишь планы: так, компания Sibanye Stillwater думает о запуске добычи лития в Финляндии в 2025 году, а французская Imerys нацелена на добычу 34 тыс. тонн гидроксида лития в год с 2028 года.

Однако даже если реализуют все европейские проекты по добыче лития, они покроют лишь 40% от общей потребности, сообщает агентство. В общей сложности, по оценкам агентства, Европа должна потратить $5,3 трлн на проекты в сфере чистой энергии к 2050 году.

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Маргарита Головатенко