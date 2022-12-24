Глава «Роскосмоса» предложил Белоруссии войти в проект российской орбитальной станции
Глава госкорпорации «Роскосмоса» Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту российской орбитальной станции. Об этом сообщает «РИА Новости».
В свою очередь Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут. Тогда глава корпорации предложил создать белорусский модуль орбитальной станции.
— Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим, — сказал Лукашенко.
В начале этой неделе Борисов рассказал, что «Роскосмос» построит два новых спутниковых завода, чтобы заняться серийным выпуском космических аппаратов.
— Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников. Один в кооперации с «ИСС Решетнева» — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий, — сказал глава корпорации.
Он также подчеркнул, что нужна «оптимальная логистика», чтобы не возить материалы через всю страну. Средства для строительства заводов «Роскосмос» планирует привлекать в том числе и через облигации. Долговые бумаги будет выпускать финансовая структура госкорпорации, их будут размещать на российских биржевых площадках как среди уполномоченных банков, так и среди частных инвесторов.
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