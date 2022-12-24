Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу и вышел на второе место по голам в НХЛ

Российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так, хоккеист вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги. Об этом сообщает «РИА Новости».

В матче против Winnipeg Jets Овечкин оформил дубль. Таким образом, он обогнал канадца Горди Хоу, у которого насчитывается 801 шайба. Рекордсменом НХЛ по голам в чемпионатах является Уэйн Гретцки — 894 заброшенных шайб.



Фото: t.me/Capitals_rus

Напомним, 14 декабря сообщалось, что Овечкин забил 800 голов в своей карьере. Тогда в гостевой встрече с Chicago Blackhawks Овечкин оформил хет-трик. Таким образом, он забил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу в карьере.



Александр Овечкин является воспитанником московского клуба «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Также российский нападающий стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной страны. Вместе с этим в 2018-м он выиграл кубок Стэнли в составе Washington’а.

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Максим Кокунин