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Александр Овечкин стал третьим в истории НХЛ игроком с 800 голами в карьере

08:18, 14.12.2022
Александр Овечкин стал третьим в истории НХЛ игроком с 800 голами в карьере
Фото: t.me/Capitals_rus

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 800 голов в своей карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевой встрече с «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил хет-трик. Таким образом, он забил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу в карьере.

Овечкин стал третьим игроком, который достиг отметки в 800 голов. Рекордсмен в списке — Уэйн Гретцки (894 гола), на втором месте — Горди Хоу (801).

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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