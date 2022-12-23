Власти Челнов потребовали снести построенный на землях ИЖС ресторан восточной кухни

Землю выделяли под ИЖС

Исполком Набережных Челнов подал иск против ИП Шайдуллина Айрата Яскаровича с требованиями признать незаконным использование участка вдоль Московского проспекта — по ул. Утробина, 10. Чиновники заявили, что земля была предоставлена бизнесмену под индивидуальное жилищное строительство, а тот построил здесь заведение общепита восточной кухни и цветочный магазин.

Власти автограда просили запретить Шайдуллину использовать участок не по целевому назначению, взыскать с него неустойку за неисполнение по 2 500 рублей за каждый день просрочки с момента вступления в законную силу решения суда. К участию в деле привлекли Управление Росреестра по РТ, а затем исполком уточнил свои требования:

«Обязать Шайдуллина Айрата Яскаровича в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда демонтировать нестационарные объекты с наименованиями «Таджикистан» и Garden, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 16:52:030720:267».

Фото: 2gis.ru

Исполком: эксплуатация в коммерческих целях нарушает требования закона

В суде выяснилось, что ранее предпринимателю на праве собственности принадлежал участок с кадастровым номером 16:52:030720:51 с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание, для иных видов жилой застройки. Впоследствии эта земля была размежевана на два участка с кадастровыми номерами 16:52:030720:266 и 16:52:030720:267.

В январе прошлого года Шайдуллина признали виновным в совершении административного правонарушения — использовании участка (16:52:030720:51) не по целевому назначению, «а именно, под объектом общественного питания». Ему вынесли предупреждение и потребовали устранить нарушение. В ходе осмотра было установлено, что на участке (16:52:030720:267) площадью 778 кв.м «возведено здание, на фасаде которого имеется вывеска «Таджикистан», здание используется под кафе». Исполком направил претензию в адрес ИП с требованием прекратить использовать землю не по назначению, но тот ее оставил без удовлетворения, что и послужило поводом обратиться в суд.

В обоснование требований чиновники указали, что эксплуатация участка в коммерческих целях нарушает требования законодательства, сослались на несоответствие вида разрешенного использования земли. Возражая, ответчик сообщил, что вид разрешенного использования был изменен исполкомом в одностороннем порядке и что ранее он обращался с заявлением поменять его с ИЖС на «общественное питание».

Ответчик сообщил, что ранее обращался с заявлением поменять вид разрешенного использования с ИЖС на «общественное питание». Фото: yandex.ru/maps

Объект «не создает угрозу жизни и здоровью граждан»

Однако суд напомнил, что согласно Гражданскому кодексу земельные участки, виды разрешенного использования которых не соответствуют измененному градостроительному регламенту, могут использоваться, «если это не опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия».

— Исполком, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ, не представил доказательств того, каким образом спорный объект недвижимости создает угрозу жизни и здоровью граждан, эксплуатацией спорного объекта наносится ущерб окружающей среде либо нарушаются публичные интересы (права других лиц), — указал судья.

Кроме того, в рамках другого дела был рассмотрен иск исполкома к предпринимателю «о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства, в котором находятся кафе «Таджикистан» и цветочная мастерская Garden» на спорном участке общей площадью 1 179 кв.м по ул. Нариманова, напротив 62 мкр., обязании Шайдуллина в течение месяца за свой счет снести объект и взыскании судебной неустойки за неисполнение. Судебная экспертиза показала, что кафе и цветочная мастерская к объектам недвижимого имущества не относятся, сами строения соответствуют строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, а главное, что объект «не создает угрозу жизни и здоровью граждан, возможна его дальнейшая безопасная эксплуатация». Поэтому в том иске чиновникам отказали.

Что касается нового заявления, нецелевое использование земли влечет административную ответственность, указал суд и также отказал в удовлетворении. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Мария Иванова