Официальная статистика: в Татарстане подорожали огурцы, сливочное масло и полукопченая колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 12 по 19 декабря подорожали некоторые продукты питания. В частности, выросли средние цены на полукопченую колбасу, свежие огурцы и сливочное масло.

Мясные консервы для детского питания в республике подорожали на 2,96%, до 932,65 руб./кг. Средняя цена на овощные консервы для детского питания выросла на 1,36%, до 606,44 руб./кг.

Стоимость сливочного масла выросла на 1,05%, до 657,2 руб./кг, а сметаны — на 1,6%, до 211,68 руб./кг. На 2,11% за неделю выросла средняя цена на сычужные твердые и мягкие сыры. Она достигла 658,2 рубля за килограмм.

Полукопченая колбаса за неделю стала дороже на 1,38%. На 19 декабря средняя цена одного килограмма составляла 512,66 рубля. На 5,6% в республике подорожали свежие огурцы, до 149 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подорожали также говядина, куры (кроме куриных окорочков), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% и вермишель. Минимально за неделю выросли средние цены на баранину, вареную колбасу, куриные яйца, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и бананы.

Также за неделю в Татарстане подорожал «борщевой набор». Выросли цены на лук (+8,05%), морковь (+5,7%), картофель (+4,7%), столовую свеклу (+2,44%) и капусту (+1,71%).



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Татьяна Демина