Каждый третий казанец постоянно перерабатывает

Эксперты сервиса по поиску работы «Работа.ру» провели исследование, в ходе которого выяснили, как часто казанцы перерабатывают, в чем причины их сверхурочной работы и доплачивают ли им за это. В опросе приняли участие более 500 экономически активных жителей Казани в возрасте от 18 до 55 лет.

Каждый третий житель Казани (34%) перерабатывает на постоянной основе.

Около трети (28%) — несколько раз в неделю. А каждый пятый (19%) перерабатывает несколько раз в месяц, 13% — реже раза в месяц и всего 6% не перерабатывают никогда.

Фото: pixabay.com

Среди тех, кто перерабатывает, 43% ответили, что это происходит из-за нехватки кадров в компании, 41% говорят о большом объеме задач. А каждый третий работающий сверхурочно признался, что это связано с желанием больше зарабатывать. 28% перерабатывают из-за высокого рабочего темпа и горящих сроков сдачи задач и проектов.



Интересно, что каждый шестой (17%) просто не может отказать руководителю и коллегам, а 10% и вовсе считают, что перерабатывают по привычке. 9% признались, что работают сверхурочно из-за любви к своей работе.

В начале месяца было проведено исследование, в ходе которого стало известно, чего больше всего боятся работники. Одной из не самых очевидных джоб-фобий казанцы называли сверхурочную работу (8%).



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Илина Хакимова