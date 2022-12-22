В Набережных Челнах определили площадки для запуска фейерверков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В преддверии новогодних праздников в Набережных Челнах определили шесть мест, с которых разрешается запускать фейерверки. Среди них площадка возле пляжа на набережной Габдуллы Тукая.

Как сообщает пресс-служба мэрии Челнов, горожане смогут запустить фейерверки также на огороженной площадке в Парке Победы, возле городского пляжа на набережной Табеева, за стадионом «Строитель». Будет доступна и площадка на территории ипподрома, на улице Раскольникова между жилым домом 34/01 и ГСК «Прикамский».

Заместитель начальника 15-го противопожарного отряда МЧС России по Татарстану Рафис Измайлов напомнил, что в республике действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещается использовать пиротехнические изделия 1-3 класса опасности в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей. Исключение сделано для бенгальских огней и хлопушек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Всего в Татарстане для запуска пиротехники задействуют 713 площадок. В республике подготовят 1 577 объектов новогодних мероприятий и 196 мест проведения рождественских праздников.



Напомним, особый противопожарный режим в Татарстане введен с 19 декабря. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января.

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Татьяна Демина