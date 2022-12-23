Жители Татарстана несколько месяцев не получают специальных катетеров для детей с диагнозом «спина бифида»

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В Татарстане родители детей с диагнозом «спина бифида» больше полугода не могут получить положенных им катетеров. Раньше их предоставлял ФСС, однако с апреля поставки прекратились из-за проблем с заключением госконтракта на закупку, сообщает ГТРК «Татарстан».

Когда в ноябре этого года поставщика наконец нашли, появилась новая проблема — не подходили размеры. По словам родителей, самый востребованный размер катетеров 10-й, поэтому именно он в дефиците.

— Выяснилось, что теперь какая-то путаница в размерах катетеров, и тем детям, которым положен 10-й размер, предлагают 8-й размер. У нас даже были случаи, что детям, у которых 8-й размер, предлагали 10-й. Хотя по заключенному госконтракту, по некоторой информации, вообще закупок не было на 10-й размер, — сообщила руководитель проекта юридической поддержки подопечных БФ «Спина бифида» Елена Морякина.

Однако в ФСС эту информацию опровергли, отметив, что все размеры имеются в наличии.

— В контракте предусмотрены эти изделия, поставщики перед тем, как привезти изделия и техсредства, звонят инвалиду и договариваются, спрашивают размер и привозят тот размер, который называет наш инвалид. Нам не поступали жалобы на то, что размеры не подходят, — заявила заместитель управляющего ФСС России по Татарстану Айсылу Пилина.

В фонде все же пообещали, что в скором времени доставят катетеры в полном объеме и правильного размера всем нуждающимся.



Спина бифида или расщепление позвоночника — это врожденный дефект развития спинного мозга или позвоночника. Он оказывает влияние на нервно-мышечные и опорно-двигательные системы. Дефект неизлечим.

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Елизавета Пуншева