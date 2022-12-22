Прокурором Арского района Татарстана назначен Ринат Каримов

Фото: прокуратура Татарстана

Старший советник юстиции Ринат Каримов возглавил прокуратура Арского района, сообщили в прокуратуре Татарстана. Указ о назначении подписал Генеральный прокурор России.

На посту прокурора Арского района Татарстана Ринат Каримов, возглавлявший с 2013 года Заинскую городскую прокурору, сменил Фаниса Шайхаттарова. Он назначен прокурором Пестречинского района республики.

Ринат Каримов родился 31 декабря 1974 года в Волгограде. Образование получил в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году в должности следователя прокуратуры Агрызского района Татарстана.

Фото: прокуратура Татарстана

Он награжден благодарностью (2003 год) и почетной грамотой (2005) Генпрокурора России, знаком отличия «За верность закону» II степени (2011), медалью «290 лет прокуратуре России» (2011), ценным подарком — часы мужские (2016), медалью «300 лет прокуратуре России» (2022).

Напомним, после назначения Рината Каримова прокурором Арского района, Заинскую городскую прокурору возглавил советник юстиции Сергей Урванцев. До этого он занимал должность заместителя прокурора Казани.



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Татьяна Демина