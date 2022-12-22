«Известия»: в России хотят ужесточить контроль над доступом детей в интернет

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Специалисты Государственного университета управления (ГУУ) направили в Государственную думу рекомендации об ужесточении законов о доступе детей в интернет после заказанного Госдумой исследования о поведении подростков в Сети. Об этом в четверг пишут «Известия» со ссылкой на депутатов Госдумы.

По итогам исследования стало известно, что 72% подростков смотрят в интернете материалы со сценами насилия и другим опасным содержанием, 47% получали предложения попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них, а 28% подвергались преследованиям и угрозам.

Эксперты направили в Госдуму рекомендации, согласно которым предлагается разработать и принять закон о регистрации в социальных сетях только по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде. А регистрировать в соцсетях детей младше 14 лет смогут только законные представители.

Специалисты ГУУ считают, что именно анонимность в соцсетях является одной из основополагающих причин получившего широкое распространение в интернете кибербуллинга.



Фото: minmol.tatarstan.ru

— У нас нет определения понятию кибербуллинга и не определена зона ответственности за это правонарушение, — сообщил проректор Государственного университета управления Александр Троицкий.

Отметим, что этот термин предлагается закрепить и в уставах всех образовательных организаций.

Помимо всего вышесказанного, предлагается ввести административную и уголовную ответственность за факты кибербуллинга. Абьюзеров-рецидивистов предлагают штрафовать или привлекать к обязательным исправительным работам. Также сообщается о возможности создания судов по киберпреступлениям, в компетенцию которых будут входить дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и Сети.

«Буллинг — очень актуальная проблема, которая была и в нашем детстве, есть и сейчас. Просто с изменением мира меняются и формы буллинга», — предупреждает психолог Никита Лаврешкин. Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, как минимизировать риски для ребенка стать жертвой буллинга или буллером и что могут сделать для этого родители.

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Илина Хакимова