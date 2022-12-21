В Авиастроительном районе Казани частично отключат воду

Несколько десятков домов Авиастроительного района Казани останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

— С 09.00 22 декабря до 06.00 23 декабря планируется отключение водоснабжения в связи с проведением капитального ремонта сетей водопровода в поселке Сухая Река, — сказано в сообщении.

Воду отключат по следующим адресам:

ул. Сахалинская, Промышленная, П. Баранова, Сухорецкая, Вересаева;

Циолковского (кроме д. №18);

ул. Камчатская — нечетные номера домов от №1 по №55;

ул. Малая Заречная — четные номера домов от №2 по №14, нечетные номера домов от №1 по №13;

ул. 2-я Заречная — четные номера домов от №2 по №52 (кроме №4, 4а, 22, 38, 38а, 40, 42, 42а), нечетные номера домов от №11 по №35;



ул. Ново-Караваевская — четные номера домов от №12 по №54, нечетные номера домов от №7 по №49;

ул. Верхоянская — четные номера домов от №2 по №48а;



ул. Ударная — четные номера домов от №4 по №34, нечетные номера домов от №1/33 по №33а;

ул. Лянгузова — четные номера домов от №2/19 по №26/28а, нечетные номера домов от №3 по №33/22;



ул. Пржевальского — нечетные номера домов от №1 по №41/2а;

ул. Северополюсная — четные номера домов №4,10/7,10а,12,14/9,14а,14а; ст2;18а,22/15,24/10, нечетные номера домов №7,9,11/1013,15/10,17а,19/22,19а,21а;

СНТ «Сад №5 КАПО» — нечетные номера домов от №3 по №71.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как рассказали представители «Водоканала», автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Обратиться можно по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, накануне несколько казанских домов остались без воды. Это произошло из-за аварии на сетях по улице Рауиса Гареева.

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Айрат Назипов