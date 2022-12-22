Сегодня в Татарстане метель и до -6 градусов

В четверг, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен снег, в отдельных районах метель, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -1 до -6 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до 4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана также предупредили об умеренном юго-восточном с переходом на юго-западный ветре. Днем местами его порывы могут достигать 15—18 м/с.



В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют, что к концу недели в регионе вновь потеплеет до +3 градусов. До такой отметки температура воздуха поднималась 18 декабря.



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Татьяна Демина