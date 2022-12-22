Исследование: 4 из 10 казанцев против использования англицизмов в русском языке

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани 4 из 10 опрошенных поддерживают законопроект об ограничениях на использование заимствованных слов. В большей степени это горожане, у кого есть дети, говорится в сервиса по поиску работы Superjob.



Аналитики выяснили, что россиян раздражает слово «окей». Также в список попали «челлендж», «ресепшн», «триггер», «патти», «хайп», «лайфхак», «фейк», «лонгрид», «коуч», «лайтовый», «хендмейд», «скиллы» и тому подобное.

Опрос показал, что в категории опрошенных в возрасте до 34 лет против англицизмов выступает 29%. Среди респондентов старше 45 лет противников иностранных слов в русском языке больше, почти половина — 47%.



Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов. В рамках правил данной инициативы не допускается использовать англицизмы в русском языке. Исключением являются слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов