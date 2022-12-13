Новости технологий

05:43 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

«Роскосмос» разработал мобильное приложение «Цифровая земля»

04:33, 13.12.2022
«Роскосмос» разработал мобильное приложение «Цифровая земля»
Фото: pixabay.com

Госкорпорация «Роскосмос» завершила разработку бета-версии мобильного приложения «Цифровая земля». Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации.

— Завершена разработка бета-версии мобильного приложения «Цифровая Земля», позволяющего получить доступ к данным дистанционного зондирования Земли прямо с портативного устройства, — сказано в публикации.

Пользователи данного приложения смогут просматривать на своем телефоне снимки земной поверхности, сделанные со спутника.

Разработчики этого приложения считают, что его данные позволят осуществить контроль объектов как в интересах региональных так и федеральных органов исполнительной власти.

Фото: соцсети/roscosmos

Напомним, что в 2019 году «Роскосмос» разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса. Замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщал, что приложение открывает доступ к к геопорталу госкорпорации, а также к банку данных дистанционного зондирования Земли. Также он упомянул и проект «Цифровая земля», в рамках которого будет разрабатываться многослойное динамическое покрытие глобального, федерального, регионального и детального уровней.

Антон Гаврилов
Технологии

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также