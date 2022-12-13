«Роскосмос» разработал мобильное приложение «Цифровая земля»

Госкорпорация «Роскосмос» завершила разработку бета-версии мобильного приложения «Цифровая земля». Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации.

— Завершена разработка бета-версии мобильного приложения «Цифровая Земля», позволяющего получить доступ к данным дистанционного зондирования Земли прямо с портативного устройства, — сказано в публикации.

Пользователи данного приложения смогут просматривать на своем телефоне снимки земной поверхности, сделанные со спутника.

Разработчики этого приложения считают, что его данные позволят осуществить контроль объектов как в интересах региональных так и федеральных органов исполнительной власти.

Фото: соцсети/roscosmos

Напомним, что в 2019 году «Роскосмос» разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса. Замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщал, что приложение открывает доступ к к геопорталу госкорпорации, а также к банку данных дистанционного зондирования Земли. Также он упомянул и проект «Цифровая земля», в рамках которого будет разрабатываться многослойное динамическое покрытие глобального, федерального, регионального и детального уровней.



Антон Гаврилов