Минюст запустил инфосистему «Правовая помощь» в Татарстане и еще девяти регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство юстиции России запустило информационную систему «Правовая помощь» в десяти регионах, в том числе в Татарстане. Предполагается, что система станет единой цифровой платформой для оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения, сообщает ТАСС.



Кроме Татарстана, платформу запустили в Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Она начнет работать в указанных регионах с 20 декабря в экспериментальном режиме.

— Целью указанной системы является значительное увеличение количества граждан, реализующих свое право на получение гарантированной квалифицированной бесплатной юридической помощи, — отметил заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко