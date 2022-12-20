В Татарстане появится мобильное приложение для охотников

В Татарстане появится мобильное приложение для охотников. Об этом сообщает телеграм-канал Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

Оно позволит в удаленном режиме подавать сведения о добытых охотничьих ресурсах. Также охотники смогут в режиме реального времени получать информацию о том, куда, сколько и на какие виды животных остались разрешения на охоту.

— Кроме этого, они смогут свободно ориентироваться в охотничьих угодьях и быть в курсе всех охотничьих новостей, — говорится в публикации.

Заработает приложение в середине 2023 года.

Напомним, что 1 августа на территории республики утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

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Антон Гаврилов