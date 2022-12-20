С начала декабря метрополитен Казани перевез более 1,6 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

С 1 по 19 декабря метрополитен Казани перевез 1 638 760 человек. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года услугами казанского метро воспользовались 1 214 307 человек. Таким образом, число пассажиров выросло на 35%.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В сентябре казанский метрополитен перевез 2 767 517 пассажиров. Это больше, чем в начале осени 2021 года — 2 560 114 человек.

Напомним, перед Новым годом в метро Казани запустят дополнительный электропоезд. Он выйдет на линию 21 декабря. В час-пик курсировать будут 10 составов. Интервал движения составит 5 минут 33 секунды.

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Татьяна Демина