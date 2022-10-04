Пассажиропоток в казанском метро в сентябре увеличился на 200 тысяч человек по сравнению с прошлым годом
В сентябре казанский метрополитен перевез 2 767 517 пассажиров, тогда как в сентябре 2021 года — 2 560 114 человек. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
В 2020 году в первый месяц осени метро перевезло 2 381 826 человек, в 2019 году — 2 593 968 человек.
Ежедневно тысячи казанцев выбирают казанский метрополитен как основной вид общественного транспорта, отметили в МУП «Метроэлектротранс».
27 августа казанскому метрополитену исполнилось 17 лет. В метро столицы Татарстана работает более 500 человек, казанцев перевозят электропоезда марок «Чех», «Русич», «Москва». На станциях установлено 88 терминалов по продаже жетонов, 112 турникетов на вход и 102 турникета на выход.
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