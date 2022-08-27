Сегодня казанскому метрополитену исполнилось 17 лет

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Сегодня, 27 августа, казанскому метрополитену исполнилось 17 лет, сообщает в своем telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

На сегодняшний день в метро столицы Татарстана работает свыше 500 человек: машинисты электропоездов, инструкторы, слесари, диспетчеры, дежурные по станции, операторы-кассиры, дежурные эскалаторов; работники дирекции информационных технологий и связи, энергохозяйства, путевого хозяйства, служба безопасности.

За сутки казанский метрополитен перевозит более 100 тысяч человек. Метро обслуживают электропоезда марок «Чех», «Русич», «Москва». На станциях установлено современное оборудование для обслуживания пассажиров — это 88 терминалов по продаже жетонов, 112 турникетов на вход и 102 турникета на выход.

Отмечается, что казанский метрополитен стал первым в России, где все станции оснащены оборудованием для обслуживания маломобильных групп населения — лифты, складные и передвижные подъемники, пандусы, тактильные рельефные напольные плитки.

Фото: Олег Тихонов (архив)

4 августа сообщалось, что в Казани продолжается строительство первого участка второй линии метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова». На него из бюджета Татарстана выделят еще 939 миллионов рублей.



Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Исполнитель должен приступить к работам в конце августа и завершить их до 30 ноября текущего года, следует из документации на портале госзакупок.

В обязанности подрядчика входит комплекс работ по правому перегонному тоннелю, укладка временного рельсового пути. Также от него требуется выполнить обслуживающие процессы.

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Максим Кокунин