В Нижнекамске открылся первый в Татарстане магазин Lickerishhh

Фото: предоставлено ИП Сираев

17 декабря в Нижнекамске на первом этаже торгового центра Ramus Mall состоялось открытие первого в Татарстане магазина российского бренда домашней одежды и нижнего белья Lickerishhh. Открыл магазин нижнекамский серийный предприниматель Ильнар Сираев.

В магазине представлены красивые, удобные и стильные вещи для дома и путешествий, в основе которых заложена любовь к эстетике и женскому телу.



Фото с открытия магазина предоставлено ИП Сираев

На открытии магазина для покупателей были устроены фуршет, фотосессия, розыгрыш сертификатов. Открытие освещали в социальных сетях приглашенные блогеры.

— Планирую открыть еще три магазина Lickerishhh в других городах Татарстана — в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани. Считаю, что российский бренд в нынешних условиях будет пользоваться успехом у покупателей: вещи по-настоящему качественные, красивые и сексуальные, — делится Ильнар Сираев.

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