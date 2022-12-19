В еврейской школе Казани прошло традиционное празднование Хануки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Учителя, ученики и их родители из школы №12 «Мишпахтейну» в Казани отметили традиционный иудейский праздник Ханука. На событии присутствовали главный раввин в Казани и Татарстане Ицхак Горелик и официальный посланник Министерства образования Израиля Анна Озер, которые поздравили всех пришедших.

Одним из традиционных обрядов школы стала благотворительная ярмарка. Деньги, вырученные с продажи поделок учеников уходят на помощь больным детям города. Кроме того, проходит выставка рисунков Хануки.

Анна Озер. Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Сегодня в этот светлый праздник действительно вся семья и школа «Мишпахтейну» собралась вместе, чтобы соблюсти все традиции и все обычаи этого светлого праздника, вместе зажечь ханукальный светильник, отведать вкусных сладостей, которые по традиции пекут в масле. Это пончики или на иврите суфганиет. Ребята играют в волчки, поют и танцуют вместе со своими родителями, — отметила Озер.

Еще одной особенностью праздника стали мероприятия, запланированные на каждый день недели. Их организовали старшеклассники для своих младших подопечных.

— Это и викторины, это и квиз, это и квест. Самое главное, что все мероприятия организуют мадрихи. Мадрихи — это наставники, вожатые, это старшеклассники нашей школы. Именно преемственность, когда старшеклассники обучают наших младших традициям школы, традициям еврейского народа, для нас это особенно ценно. Эти мероприятия они сами организуют для нашей школы, — объяснила директриса школы Розалия Козловская.

Розалия Козловская. Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Традиционно празднование Хануки начинается с 18 или 19 декабря и длится неделю. По-другому его называют праздником свечей. Он посвящен победе иудеев над греками, которые осквернили их храмы.



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Елизавета Пуншева