АвтоВАЗ планирует завершить 2022 год с небольшой прибылью

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Черных (архив)

АвтоВАЗ по итогам текущего года планирует выйти на небольшую прибыль, сообщил гендиректор компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в 2022 году на предприятии произведут порядка 220 тыс. автомобилей, что меньше показателя прошлого года. Однако прогнозы были более пессимистичными — предполагалось, что конвейер остановят почти на год, а убытки составят 30 млрд рублей.

В 2023 году АвтоВАЗ планирует нарастить производственные мощности до 500 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что доля компании на рынке легковых машин и легких коммерческих авто (LCV) сохранится в следующем году на уровне 40%.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. Компания рассчитывает в январе — феврале завершить переговоры с новыми партнерами по производству на бывшем заводе Nissan.



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Маргарита Головатенко