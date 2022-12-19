СИБУР подарит более 400 книг библиотечному фонду Нижнекамска

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Добрые инициативы СИБУРа продолжают приходить в Нижнекамск. Города присутствия компании получат книги из коллекции «Мы и город» в рамках благотворительной акции. Новенькие издания получит Городская библиотека семейного чтения — филиал №4.

Коллекция книг составлена на основе рекомендательных списков Российской государственной детской библиотеки, экспертных коллекций Московской международной книжной ярмарки, «Креативной библиотеки» и других рекомендательных сервисов для библиотек. Книги, которые попадут в коллекцию, становились лауреатами российских и международных профессиональных премий. Издания предназначены как для детей младшего и среднего школьного возраста, так и для взрослых читателей.

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В коллекцию «Мы и город» вошли две подборки. Первая — «100 лучших отечественных книг», вторая — «50 лучших отечественных книг-картинок», состоящая из качественно проиллюстрированных детских книг. Ее цель — не только обогатить библиотеки книгами, релевантными современности, но создать основу для будущих культурных проектов и городских изменений.

Партнеры коллекции — ведущие российские издательства, локализирующие лучшие образцы детских изданий со всего мира, а также продвигающие иллюстрированные книги отечественных авторов.

Подарок от СИБУРа станет частью культурного наследия города.