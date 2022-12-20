Исследование: почти в 3 раза больше маркетологов вышли на рынок труда в Татарстане

Фото: предоставлено Ильнуром Суфияровым

С начала марта на рынок труда Татарстана вышло в 3 раза больше маркетологов по сравнению с прошлым годом: в марте — ноябре 2022-го прирост резюме составил 192,1% год к году. Об этом стало известно в результате совместного исследования образовательной онлайн-платформы «Нетология» и hh.ru.

Аналитики также выяснили, что в октябре в целом число резюме по данной специальности выросло в 4,7 раза по сравнению с этим же месяцев прошлого года. Наибольший приток маркетологов на рынок фиксировался в ноябре — 547 000 резюме по России.

Исследование показало, что особенно сильно санкции сказались на вакансии директора по маркетингу. С марта по октябрь спрос на эту должность упал примерно на 48%. В ноябре ситуация стала несколько лучше — востребованность стала ниже на 35,2% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Фото: saratov.gov.ru

Также на 6% упал спрос на SMM и контент-менеджеров. Под отрицательную динамику попали и PR-менеджеры — спрос упал на 8,4%. Всего на 1% спрос упал на редакторов, корректоров и копирайтеров.

Напомним, потерять свое место работы в Татарстане боятся 22% опрошенных. Чаще всего это специалисты из сфер автобизнеса, маркетологи, специалисты по рекламе, PR, а также бухгалтеры.

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Антон Гаврилов