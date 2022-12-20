В Тюлячах пьяный водитель осужден за «наезд» на полицейских

В Татарстане оглашен приговор виновнику ДТП, который после бутылки водки сел за руль «Нивы» и на встречной полосе зацепил машину «гаишников». Как выяснило «Реальное время», преступление было совершено ровно через два года после того, как этого водителя лишили прав за пьяную езду на мотоцикле.



Согласно приговору Тюлячинского райсуда, 37-летний житель села Урумширма Ильшат Садыков в октябре 2020-го был оштрафован на 30 тысяч и лишен водительских прав на полтора года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 3 ноября 2020-го это постановление вступило в силу. А ровно через два года, уже после получения нового удостоверения, мужчина попался на том же нарушении.

В тот субботний день Садыков «шабашил» в Тюлячах, а после окончания работы купил пол-литра водки и распил ее прямо в машине на выезде из райцентра. Затем решил возвращаться домой по дороге Казань — Шемордан. Позже в полиции он объяснял, но едва проехал поворот на Мамадыш, как по невнимательности, из-за опьянения, оказался на встречной полосе, столкнулся по касательной с Nissan Qashqai и продолжил движение. Когда заметил, что за ним едет автомобиль и моргает фарами, остановился.

Из Nissan вышли два сотрудника ГАИ и задержали нарушителя. От алкотестера и медицинского свидетельства он отказался. «Ниву» отправили на спецстоянку, на водителя в полиции составили несколько протоколов. Но когда выяснили, что ранее его уже лишали прав за пьяную езду — прекратили административное производство и возбудили уголовное дело.

12 декабря Тюлячинский райсуд приговорил Садыкова к 250 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года и 11 месяцев. На процессе подсудимый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в силу.