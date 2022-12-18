Участники съезда нового движения детей и молодежи переголосуют по поводу названия

Председатель правления Российского движения детей и молодежи, замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров заявил, что в понедельник состоится переголосование по поводу названия движения. Отметим, что оно станет третьим по счету.

— Действительно, решение [о названии движения — прим. ред.] легитимно, оно принято, но, наверное, чтобы еще раз подтвердить или опровергнуть это решение, мы завтра должны с вами еще раз переголосовать один вопрос, — цитирует ТАСС Гурова.

Сегодня участники Пленарного заседания «Мир детства=мир будущего» I Съезда Движения провели голосование, в ходе которого из всех 89 регионов России большинством голосов было одобрено название «Движение первых».



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Илина Хакимова