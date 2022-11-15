ФНС: в 2022 году татарстанцам направили 2,3 млн налоговых уведомлений на 8,7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В текущем году жителям Татарстана направили 2 млн 300 тысяч налоговых уведомлений с общей суммой начислений 8 млрд 700 млн рублей. Это на 600 млн рублей (на 7,4%) больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике.

Отмечается, что в налоговые уведомления, наряду с имущественными налогами, включены расчеты сумм НДФЛ, исчисленных, но не удержанных налоговыми агентами. Впервые в этом году в налоговое уведомление также включена сумма НДФЛ, исчисленная с налоговой базы, превышающей 5 млн рублей по повышенной ставке 15%.

Уточняется, что если у физлица есть доход от нескольких источников, каждый налоговый агент исчисляет и удерживает НДФЛ только со своей части доходов. Общая сумма НДФЛ исчисляется налоговыми органами ко всем доходам налогоплательщика.

В этом году налоговыми органами в республике по итогам 2021 года пересчитан НДФЛ с учетом повышенной ставки 15% в отношении 3,7 тысячи физлиц, им направлены налоговые уведомления на уплату НДФЛ на общую сумму более 180 млн рублей, по которым уже уплачено более 70 млн рублей.

В целом с начала года от физлиц в бюджет республики поступило 4,4 млрд рублей имущественных налогов, по текущим начислениям поступило более 3,5 млрд рублей.

В ФНС отметили, что последнее время среди татарстанцев начал набирать популярность сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Так, более 800 тысяч граждан уже в сентябре получили уведомления и уплатили налоги в электронном виде.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что одновременно c начислением налогов гражданам предоставляются и различные льготы. Так, жители Татарстана, призванные в Вооруженные силы по частичной мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. В целом в республике налоговыми льготами пользуются около миллиона человек. Сумма всех предоставленных налоговых льгот составила 1 млрд 400 млн рублей, из них для более 800 тысяч пенсионеров и людей «предпенсионного» возраста. Общая сумма налоговых льгот для этих граждан составила около 1 млрд руб.

Фото: realnoevremya.ru

В Управлении ФНС напомнили, что до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также транспортный и в отдельных случаях НДФЛ.

Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений проводится уже с начала сентября. Она продлится и в этом месяце. Татарстанцам налоговые уведомления переданы для вручения Почтой России.

По Татарстану за 9 месяцев в рамках исполнительных производств о взыскании налогов судебные приставы составили 3 164 акта ареста на сумму 842,5 млн рублей.

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Максим Кокунин