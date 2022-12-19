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Яблоки в Татарстане за полгода подешевели на треть

02:31, 19.12.2022
Яблоки в Татарстане за полгода подешевели на треть
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние 6 месяцев снизилась стоимость яблок. Как подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики, средняя цена упала на треть.

На 12 декабря один килограмм яблок в Татарстане стоит в среднем 84,67 рубля. На 10 июня ценник достигал 126,23 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Согласно данным официальной статистики, средняя цена килограмма яблок в Татарстане с 5 по 12 декабря выросла. Она увеличилась на 0,32%.

Напомним, яблоки предложили исключить из списка социально значимых продуктов. Инициаторы объяснили тем, что они являются в значительной мере импортными.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБизнесРозничная торговля Татарстан

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