Яблоки в Татарстане за полгода подешевели на треть
В Татарстане за последние 6 месяцев снизилась стоимость яблок. Как подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики, средняя цена упала на треть.
На 12 декабря один килограмм яблок в Татарстане стоит в среднем 84,67 рубля. На 10 июня ценник достигал 126,23 руб./кг.
Согласно данным официальной статистики, средняя цена килограмма яблок в Татарстане с 5 по 12 декабря выросла. Она увеличилась на 0,32%.
Напомним, яблоки предложили исключить из списка социально значимых продуктов. Инициаторы объяснили тем, что они являются в значительной мере импортными.
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