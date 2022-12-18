Из-за снегопада в Удмуртии временно перекрыли три трассы — одна граничит с Татарстаном
Из-за обильных снегопадов и гололеда на трех дорогах Удмуртии местные власти ввели временное ограничение движения. Об этом сообщает администрация Ижевска.
Ограничения будут действовать на следующих дорогах:
- на федеральной трассе М-7 «Волга» на всем протяжении от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном;
- на региональной дороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края;
- на региональной дороге Объездная г. Воткинска.
— На региональной дороге движение ограничено для грузовиков и маршрутного транспорта, на федеральной трассе — только для большегрузного транспорта, — добавили в администрации.
Ограничения будут действовать в период с 13:00 18 декабря до 9:00 19 декабря.
Напомним, в Татарстане неделю назад из-за плохих погодных условий также временно перекрывали движение для грузовиков и автобусов. Ограничения ввели на 7 дорогах.
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