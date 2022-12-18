Из-за снегопада в Удмуртии временно перекрыли три трассы — одна граничит с Татарстаном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за обильных снегопадов и гололеда на трех дорогах Удмуртии местные власти ввели временное ограничение движения. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Ограничения будут действовать на следующих дорогах:

на федеральной трассе М-7 «Волга» на всем протяжении от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном;

на региональной дороге Воткинск-Кельчино-граница Пермского края;

на региональной дороге Объездная г. Воткинска.

— На региональной дороге движение ограничено для грузовиков и маршрутного транспорта, на федеральной трассе — только для большегрузного транспорта, — добавили в администрации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ограничения будут действовать в период с 13:00 18 декабря до 9:00 19 декабря.

Напомним, в Татарстане неделю назад из-за плохих погодных условий также временно перекрывали движение для грузовиков и автобусов. Ограничения ввели на 7 дорогах.

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Айрат Назипов