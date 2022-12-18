Поток высококвалифицированных иностранцев в Татарстан рухнул в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Выдача разрешений на работу упала в три раза

За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане оформили 1 452 разрешения на работу, выяснило «Реальное время». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось в три раза — за 11 месяцев прошлого года в республике их выдали 4 408.

Связано это с резким сокращением выдачи разрешений на работу высококвалифицированным специалистам (ВКС). Если за январь — ноябрь 2021-го их оформили 4 232, то за аналогичный период текущего года уже 1 024, то есть в четыре раза меньше.

Вместе с этим выдача разрешений на работу квалифицированным специалистам осталась на уровне прошлого года. За январь — ноябрь как 2021-го, так и 2022-го их в Татарстане оформили 42.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На уровне прошлого года осталось и число отказов в выдаче разрешений на работу — по 5 в январе — ноябре 2021-го и 2022-го. Аннулировали за первые 11 месяцев текущего года 14 разрешений на работу.

По российскому законодательству разрешение работу высококвалифицированному специалисту выдается сроком до 3 лет. Документ позволяет ему работать в России.

Выдача разрешений на привлечение иностранных работников в Татарстане выросла

По итогам января — ноября в Татарстане зарегистрировали рост выдачи разрешений на привлечение иностранных работников. За 11 месяцев текущего года их оформили 69, что на 10 больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Вместе с этим выросло и число отказов в выдаче разрешений на привлечение иностранных работников. Если за январь — ноябрь прошлого года оно было одно, то за 11 месяцев текущего года их оформили четыре.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе с начала года выдано 448 разрешений на привлечение иностранных работников. Это на 18,2% больше, чем за январь — ноябрь прошлого года.

Отказов в выдаче разрешений на привлечение иностранных работников в ПФО за 11 месяцев оформили 19. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на четыре.

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Татьяна Демина