Из казанского аэропорта самолеты вылетают с задержкой

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самолеты сразу нескольких авиакомпаний вылетают с задержкой из казанского аэропорта. Как выяснило «Реальное время» речь идет о компаниях «Турецкие авиалинии», «Руслайн» и «Россия».

Больше всего не повезло пассажирам рейса «Турецких авиалиний». Первый рейс вылетает в Анталью с задержкой больше чем на 3 часа. А второй задержится больше чем на 5 часов. Вместо 13:10, он полетит в 18:30.

Почти на 2 часа задержится рейс авиакомпании «Руслайн». Вместо 11:10 он полетит в Архангельск в 13:00. Больше чем почти на полтора часа задержится рейс авиакомпании «Россия». Самолет вылетит в Москву в 13:30.

Фото: kazan.aero (скриншот)

Еще два рейса в Хургаду и Анталью были отменены.

Также многие самолеты вылетели из Казани с задержкой меньше чем на час еще с утра. Лишь небольшая часть покинула город согласно расписанию.

Напомним, неделю назад из-за плохих погодных условий казанский аэропорт ограничил работу на несколько часов. По этой причине многие самолеты вылетали из воздушной гавани с большой задержкой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов