Анатолий Карпов избран почетным президентом Федерации шахмат России

Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов избран на должность почетного президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



— Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Государственной думы Анатолия Карпова на должность почетного президента Федерации шахмат России, — отметили в пресс-службе.



Сегодня в Москве проходили выборы президента ФШР. В результате победа досталась Карпову. По итогам голосования ему удалось опередить гроссмейстера Сергея Карякина.

Карпову 71 год. Он является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР. Звания гроссмейстера был удостоен в 1970 году. В 1965-м стал мастером спорта СССР. Также ему девять раз вручали шахматный «Оскар» — награду, которую присуждают лучшему игроку года.

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Антон Гаврилов