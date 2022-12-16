Во всероссийском движении детей и молодежи подвели итоги голосования за выбор названия организации

Российское движение детей и молодежи подвело итоги голосования за выбор названия организации. Об этом представители РДДМ сообщили в своем-телеграм канале.

— За время голосования мы получили 115 000 голосов. Спасибо всем за участие! Вместе с вами мы сформировали топ-10 названий из семи тысяч вариантов, предложенных в рамках Конкурса соавторов. Многие варианты нашли поддержку у большого количества проголосовавших, — отметили в РДДМ.

Фаворитом голосования стало нынешнее название организации — Российское движение детей и молодежи. За этот вариант отдали голос 17,51% респондентов. На втором месте название «Пионеры». За это наименование отдали голос 17,23% участников опроса. Еще 17,14% опрошенных хотят, чтобы движение носило имя Юрия Гагарина. Также большое количество участников отдали голоса за названия «Новое поколение» и «Большая перемена». За первый вариант проголосовали 16,88% участников, а за второй — 16,82%.

Фото: Минпросвещения России

Как добавили, в РДДМ окончательного решения о названии еще нет. Его примут делегаты Первого Съезда 18 декабря.

Отметим, что решение о создании общероссийского движения детей и молодежи было принято в июле 2022 года. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники. Движение получит право иметь свою символику — гимн, эмблемы, флаги. Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет этого движения.



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Айрат Назипов