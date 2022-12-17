В Татарстане выполнили целевой показатель по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выполнили целевой план по вводу жилья, сообщает пресс-служба президента республики. Об этом на совещании в Доме правительства рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

Он рассказал, что доведенный Минстроем России целевой план по вводу жилья в Татарстане в объеме трех миллионов кв. м выполнен, а к концу года республика опережает заданный план на 12,2%. Самые большие объемы фиксируются в индивидуальном жилищном строительстве — 2,24 млн кв. м. На многоквартирное инвестиционное жилье приходится 747 тыс. кв. м, на социальную ипотеку — 105,8 тыс. кв. м.

Из четырех программ обеспечения жильем отдельных категорий завершается реализация программы помощи детям-сиротам: из 600 жилых помещений в 10 муниципальных образованиях 565 квартир приобретено в собственность республики, еще на 35 — регистрируется право Госжилфонда.

Оценивая ход реализации 15 республиканских программ строительства инфраструктурных объектов и благоустройства общественных пространств, Фролов рассказал о выполнении 99,6%: завершены 14 программ, в сумме это 231 объект.

Реконструкцию ТЮЗа в Нижнекамске. Фото: официальный сайт Нижнекамского муниципального района

За минувшие две недели завершена программа строительства медучреждений, сданы два последних объекта: офис врача общей практики в Арске и патологоанатомическое отделение в Апастовском районе. Программа благоустройства общественных пространств также завершена — сдачей двух последних объектов в Камско-Устьинском районе.

Выполнение национальных и государственных программ по линии строительства составляет 94,6%. Полностью завершены работы по 102 из 119 объектов. Оставшиеся 17 входят в восемь федеральных программ, из них три — в программу «Жилье».

Из пяти образовательных учреждений в работе остается школа/детский сад в Мамадыше, работы на этом объекте выполнены на 94,5%.

Осталось завершить работы по двум из восьми объектов культуры: реконструкцию районного ДК в Буинске, где выполнение работ составило 92%, и реконструкцию Нижнекамского ТЮЗа, здесь строительно-монтажные работы выполнены на 98%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров