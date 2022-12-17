«Северсталь» стала лидером роста стоимости акций на Мосбирже

По данным с 9 по 16 декабря «Северсталь» возглавила рейтинг компаний по росту стоимости акций на «Московской бирже». Ценные бумаги этой компании подорожали на 6,4%. На втором месте расположился «Московский кредитный банк» с ростом в 3,6%.

Тройку лидером с показателем роста в 3,5% замыкает крупнейший в России девелопер, компания ПИК. В пятерке лидеров оказались также «Полюс» (+1,5%) и «Детский мир» (+1,1%).

Аутсайдерами по итогам недели стали сразу несколько крупных технологических гигантов. Пятерку компаний, акции которых подешевели сильнее всего, замыкает FixPrice, чьи ценные бумаги упали в цене на 5,7%.

Следом идет группа алмазодобывающий компаний АЛРОСА, чьи ценные бумаги стали дешевле на 5,9%. Такой же показатель у «Яндекса». Эти две компании делать третье и четвертое место по размеру падения.

На втором месте идет владелец двух крупнейших в России социальных сетей, компания VK. За прошедшие семь дней она отметилась падением акций на 6,3%. Ну а лидером антирейтинг стал лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ (-6,8%).

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Артем Гафаров