Главное о коронавирусе на 17 декабря: в Швейцарии бесплатно вакцинируют, COVID-19 и алкоголь

Новые случаи заболевания коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 112 человек. Всего на 17 декабря в республике зарегистрировано 192 068 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 188 983 человека, за минувшие сутки — 117. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 28 человек.

Человек может одновременно заболеть COVID-19 и свиным гриппом



За последние сутки в России выявили 7 531 случай коронавируса, выздоровели 7 269 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 708 852, а выздоровевших — до 21 103 330. Госпитализировали за сутки 1 266 человек. Умерли за сутки 58 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 949 человек.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что употребление алкоголя при COVID-19, гриппе и ОРВИ повышает риски тяжелого течения болезни. Специалист объяснил это негативным влиянием алкоголя на иммунную систему человека. По словам Чуланова, при появлении симптомов ОРВИ следует соблюдать постельный режим, регулярно проветривать помещение и поддерживать в нем высокую влажность воздуха. Также он рекомендует в период заболевания исключить спорт и умственные нагрузки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России будет не таким резким, как в предыдущие волны. Специалист объяснил это тем, что новые штаммы коронавируса схожи с теми, которые вызвали подъем заболеваемости зимой и в августе-сентябре 2022 года. Лукашев добавил, что людей, которые в этом году переболели коронавирусом, продолжают защищать антитела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Человек может одновременно заболеть COVID-19 и свиным гриппом, считает заслуженный врач России Андрей Осипов, хотя и отметил, что такое случается редко. По словам специалиста, пациент, который ранее переболел коронавирусом, может заболеть двумя инфекциями из-за слабого иммунитета.

Европейцы хотят переехать в Россию, но не могут решиться на этот шаг. Об этом заявил руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. По его словам, многим людям приехать в Россию мешает страх либо отсутствие возможностей. Однако Петропольский также подчеркнул, что такая ситуация выгодна для отечественного туризма. Эксперт объяснил свои слова тем, что с начала пандемии коронавируса турпоток в Россию пока не восстановился.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Китае смягчение мер по COVID-19 повысило спрос на поездки

В мире коронавирусом нового типа на 07.21 мск заразились 652 569 665 раз, 6 664 387 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 881 898). На второй строчке — Индия (44 676 999), на третьей — Франция (39 004 649), на четвертой — Германия (36 980 882), на пятой — Бразилия (35 869 526).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 087 398). За ними следуют Бразилия (691 810), Индия (530 667), Россия (384 974, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 743).



За время пандемии сделано 13 104 525 759 инъекций вакцины против коронавируса.



Жители Швейцарии смогут до конца 2023 года бесплатно привиться от COVID-19. Также, согласно предписаниям правительства страны, до конца 2023 года другим государствам могут быть переданы неиспользованные дозы вакцин от коронавируса. В новом году планируется передать бесплатно или продать другим странам примерно 13 миллионов доз вакцин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Китае после смягчения мер против COVID-19 вырос спрос на поездки — как международные, так и внутри страны. Генеральный менеджер сервиса бронирования билетов Trip.com Ли Дун считает, что в связи с послаблением мер рынки КНР требуют времени и терпения. Он также выразил уверенность, что новые правила помогут восстановить внутренний рынок туризма.

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Антон Гаврилов