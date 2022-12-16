Эльвира Набиуллина: «Криптовалюта — очень рисковый и волатильный актив»

Банк России допустил возможность использовать криптовалюту в стране, но только в рамках экспериментального правового режима. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

— Мы считаем, что в рамках экспериментального правового режима через уполномоченную организацию возможно рассмотреть сделки внутри страны, но для этого должен быть принят соответствующий закон, — сказала она.

Также глава ЦБ отметила, что Банк России выступает против того, чтобы криптовалюта была средством расчета. Также по словам спикера, криптовалюта не может быть средством вложения для инвесторов.

— Это очень рисковый и волатильный актив. Здесь, с точки зрения защиты прав инвесторов, мы считаем это нецелесообразным, — добавила спикер.

В России уже зафиксированы первые случаи получения взяток криптовалютой. По данным Генпрокуратуры РФ, такие инциденты пока не столь распространены.

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Айрат Назипов