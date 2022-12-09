Взятки в России теперь дают и криптовалютой

В России уже зафиксированы первые случаи получения взяток криптовалютой, об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.



— Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены, — отметил он в интервью ТАСС.

Краснов также подчеркнул, что преступления такого рода представляют собой повышенную общественную опасность — потому что чаще всего использование криптовалюты в криминальных расчетах говорит о связи с организованной преступностью.



По словам генпрокурора, в Хакасии начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков сговорился с оператором интернет-магазина, занимающегося сбытом наркотиков, за взятку задержать лицо, которое похитило у оператора наркотические средства.

— Кроме того, он сообщал сведения о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях участникам организованной группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин, инструктировал их о мерах безопасности для избежания наказания. За это он получил взятку в биткойнах, которую через «Киви-кошелек» перевел в рубли и перечислил на находившуюся у него в распоряжении банковскую карту, — сказал генпрокурор.

Председатель СК России Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений. По его информации, за 10 месяцев 2022 года ущерб составил 24,6 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова